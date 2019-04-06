В оккупированном Крыму провайдеры блокируют менее 14 украинских сайтов, - мониторинг

6 апреля, 2019, 14:24

Десять крымских провайдеров полностью блокируют 12 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети. Кроме того, 28 сайтов заблокированы частично

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в феврале-марте 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу организации.

Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей десяти разных провайдеров в девяти крымских населенных пунктах: "БелНет" (Белогорск), SevStar (Севастополь), КСТ (Симферополь), "Мечта" (Симферополь), "Боспортелеком" (Керчь), "Ялта.нет" (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), "Сиваш.нет" (Красноперекопск), Orange-net (Бахчисарай), "Волна-мобайл" (Джанкой)

КПГ проверила 34 украинских информационных сайты, доступ к которым частично или полностью заблокирован по меньшей мере в одном из перечисленных выше населенных пунктов. Результаты оказались следующими:

UA:перший http://1tv.com.ua/ (блокируют 3 провайдера)

http://1tv.com.ua/ ЧТРК http://blacksea.tv/ (блокируют 10 провайдеров)

http://blacksea.tv/ Цензор http://censor.net.ua/ (блокируют 10 провайдеров)

http://censor.net.ua/ Еспресо ТВ http://espreso.tv/ (блокируют 5 провайдеров)

http://espreso.tv/ Гордон http://gordonua.com/ (блокирует 1 провайдер)

http://gordonua.com/ ICTV http://ictv.ua/ru/ (блокируют 3 провайдера)

http://ictv.ua/ru/ Крым.SOS http://krymsos.com/ (блокируют 2 провайдера)

http://krymsos.com/ Liveam.TV http://liveam.tv/ (блокирует 1 провайдер)

http://liveam.tv/ Меридиан http://meridian.in.ua/ (блокируют 3 провайдера)

http://meridian.in.ua/ Новый канал http://novy.tv / (блокируют 3 провайдера)

http://novy.tv QHA http://qha.com.ua/ (блокируют 3 провайдера)

http://qha.com.ua/ След http://sled.net.ua/ (блокируют 10 провайдеров)

http://sled.net.ua/ Спротів.інфо http://sprotyv.info/ (блокируют 3 провайдера)

http://sprotyv.info/ Uainfo http://uainfo.org/ (блокируют 10 провайдеров)

http://uainfo.org/ Пятый канал http://www.5.ua/ (блокируют 10 провайдеров)

http://www.5.ua/ Blackseanews http://www.blackseanews.net/ (блокируют 3 провайдера)

http://www.blackseanews.net/ События Крыма http://www.sobytiya.info/ (блокируют 3 провайдера)

http://www.sobytiya.info/ СТБ http://www.stb.ua/ (блокируют 3 провайдера)

http://www.stb.ua/ 15 минут https://15minut.org/ (блокируют 10 провайдеров)

https://15minut.org/ АТР https://atr.ua/ (блокируют 1 провайдер)

https://atr.ua/ Фокус https://focus.ua/ (блокируют 10 провайдеров)

https://focus.ua/ Главное https://glavnoe.ua/ (блокируют 9 провайдеров)

https://glavnoe.ua/ ГР https://hromadskeradio.org/ (блокируют 9 провайдеров)

https://hromadskeradio.org/ ЦЖР https://investigator.org.ua/ (блокируют 1 провайдер)

https://investigator.org.ua/ Крым.реалии https://ru.krymr.com/ (блокирует 1 провайдер)

https://ru.krymr.com/ ДЕПО https://www.depo.ua/ (блокируют 10 провайдеров)

https://www.depo.ua/ Обозреватель https://www.obozrevatel.com/ (блокируют 1 провайдер)

https://www.obozrevatel.com/ УП https://www.pravda.com.ua/ (блокируют 10 провайдеров)

https://www.pravda.com.ua/ РБК https://www.rbc.ua/ (блокируют 10 провайдеров)

https://www.rbc.ua/ Укринформ https://www.ukrinform.ua/ (блокируют 10 провайдеров)

https://www.ukrinform.ua/ Левый берег https://lb.ua/ (блокирует 3 провайдера)

https://lb.ua/ Крымская солидарность https://crimean-solidarity.org/ (блокируют 4 провайдера)

https://crimean-solidarity.org/ Главком https://glavcom.ua/ (блокируют 10 провайдеров)

https://glavcom.ua/ 112 канал (блокирует 1 провайдер)

Мониторинг показал, что 12 сайтов из этого списка блокируют все 10 провайдеров: "Черноморская телерадиокомпания", "Цензор.нет", "След.нет", "5 канал", "15 минут", "Фокус", "Депо", " Украинская правда "," РБК "," Укринформ "," Главком ", Uainfo. Кроме того, все десять провайдеров полностью блокируют доступ к социальным сетям Linkedin и Теlegram.

Сайты "Главное" и "Общественное радио" - блокируют 9 из 10 провайдеров.

По сравнению с предыдущим мониторингом КПГ, ситуация ухудшилась для сайта Uainfo. В декабре 2018 этот сайт блокировали 5 провайдеров из 8. В марте 2019 его блокируют все 10 исследованных провайдеров. В список частично заблокированных сайтов добавился также сайт "112 канала", его блокирует 1 из 10 исследованных провайдеров. Три провайдера стали блокировать больше сайтов, чем в ноябре прошлого года. В то же время в трех других провайдеров количество заблокированных сайтов снизилось.

По состоянию на 1 апреля 2019 симферопольский провайдер "Мечта" блокирует 31 сайт из общего списка мониторинга. Красноперекопский Skyline - 25 сайтов, а красноперекопский "Сиваш.нет" - 17 сайтов. Керченский "Боспортелеком" и севастопольский SevStar - по 16 сайтов. Белогорский "БелНет" блокирует 15 сайтов из этого списка, симферопольский КСТ - 13 сайтов, а ялтинский "Ялта.нет" - 12. Также в список мониторинга добавились два провайдера, блокировка которых раньше не исследовались. Это бахчисарайский Orange.net, который блокирует 16 сайтов, и джанкойский "Волна.мобайл", который блокирующий 23 сайты.

При этом лишь несколько сайтов заблокировано со ссылкой на требования Роскомнадзора. Преимущественно с сайтами не устанавливается соединение или на экране появляется надпись "Ошибка 403".

Провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России. Оснований для ограничения доступа к таким ресурсам нет даже в законодательстве РФ.

"Результаты мониторинга подтвердили тенденцию дальнейшего ограничения свободы слова и доступа к информации на полуострове. При этом в подконтрольном Кремлю медиапространстве Крыма разгорается ненависть к украинцам, мусульманам, крымским татарам и другим сред групп. Масштабное блокировки украинских информационных ресурсов в Крыму лишает крымчан свободного доступа к другим точек зрения, делает их более склонными к агрессивной пропаганды РФ, в том числе и военной. Блокировка украинских СМИ в Крыму, совмещенные с разжиганием ненависти к украинцам , дают возможность эффективно влиять на сознание молодых людей призывного возраста. При этом милитаризация сознания, разжигание ненависти и блокировки альтернативных источников информации используются РФ для осуществления военного преступления - призыва жителей Крыма в армию государства-оккупанта, а также для пропаганды добровольного вступления в армию государства- оккупанта ", - отмечают правозащитники.

Необоснованное ограничение доступа к информации является грубым нарушением фундаментальных прав человека.

"Крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемы в области прав человека, которые происходят в Крыму, потому что подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство подобных фактов от жителей полуострова. Действия российских властей в Крыму приводят к уничтожению плюрализма мнений и фактической замены независимых СМИ источниками государственной российской пропаганды ", - говорится в исследовании.