В оккупированном Крыму провайдеры блокируют менее 14 украинских сайтов, - мониторинг
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ), который был проведен в феврале-марте 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу организации.
Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей десяти разных провайдеров в девяти крымских населенных пунктах: "БелНет" (Белогорск), SevStar (Севастополь), КСТ (Симферополь), "Мечта" (Симферополь), "Боспортелеком" (Керчь), "Ялта.нет" (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), "Сиваш.нет" (Красноперекопск), Orange-net (Бахчисарай), "Волна-мобайл" (Джанкой)
КПГ проверила 34 украинских информационных сайты, доступ к которым частично или полностью заблокирован по меньшей мере в одном из перечисленных выше населенных пунктов. Результаты оказались следующими:
- UA:перший http://1tv.com.ua/ (блокируют 3 провайдера)
- ЧТРК http://blacksea.tv/ (блокируют 10 провайдеров)
- Цензор http://censor.net.ua/ (блокируют 10 провайдеров)
- Еспресо ТВ http://espreso.tv/ (блокируют 5 провайдеров)
- Гордон http://gordonua.com/ (блокирует 1 провайдер)
- ICTV http://ictv.ua/ru/ (блокируют 3 провайдера)
- Крым.SOS http://krymsos.com/ (блокируют 2 провайдера)
- Liveam.TV http://liveam.tv/ (блокирует 1 провайдер)
- Меридиан http://meridian.in.ua/ (блокируют 3 провайдера)
- Новый канал http://novy.tv/ (блокируют 3 провайдера)
- QHA http://qha.com.ua/ (блокируют 3 провайдера)
- След http://sled.net.ua/ (блокируют 10 провайдеров)
- Спротів.інфо http://sprotyv.info/ (блокируют 3 провайдера)
- Uainfo http://uainfo.org/ (блокируют 10 провайдеров)
- Пятый канал http://www.5.ua/ (блокируют 10 провайдеров)
- Blackseanews http://www.blackseanews.net/ (блокируют 3 провайдера)
- События Крыма http://www.sobytiya.info/ (блокируют 3 провайдера)
- СТБ http://www.stb.ua/ (блокируют 3 провайдера)
- 15 минут https://15minut.org/ (блокируют 10 провайдеров)
- АТР https://atr.ua/ (блокируют 1 провайдер)
- Фокус https://focus.ua/ (блокируют 10 провайдеров)
- Главное https://glavnoe.ua/ (блокируют 9 провайдеров)
- ГР https://hromadskeradio.org/ (блокируют 9 провайдеров)
- ЦЖР https://investigator.org.ua/ (блокируют 1 провайдер)
- Крым.реалии https://ru.krymr.com/ (блокирует 1 провайдер)
- ДЕПО https://www.depo.ua/ (блокируют 10 провайдеров)
- Обозреватель https://www.obozrevatel.com/ (блокируют 1 провайдер)
- УП https://www.pravda.com.ua/ (блокируют 10 провайдеров)
- РБК https://www.rbc.ua/ (блокируют 10 провайдеров)
- Укринформ https://www.ukrinform.ua/ (блокируют 10 провайдеров)
- Левый берег https://lb.ua/ (блокирует 3 провайдера)
- Крымская солидарность https://crimean-solidarity.org/ (блокируют 4 провайдера)
- Главком https://glavcom.ua/ (блокируют 10 провайдеров)
- 112 канал (блокирует 1 провайдер)
Мониторинг показал, что 12 сайтов из этого списка блокируют все 10 провайдеров: "Черноморская телерадиокомпания", "Цензор.нет", "След.нет", "5 канал", "15 минут", "Фокус", "Депо", " Украинская правда "," РБК "," Укринформ "," Главком ", Uainfo. Кроме того, все десять провайдеров полностью блокируют доступ к социальным сетям Linkedin и Теlegram.
Сайты "Главное" и "Общественное радио" - блокируют 9 из 10 провайдеров.
По сравнению с предыдущим мониторингом КПГ, ситуация ухудшилась для сайта Uainfo. В декабре 2018 этот сайт блокировали 5 провайдеров из 8. В марте 2019 его блокируют все 10 исследованных провайдеров. В список частично заблокированных сайтов добавился также сайт "112 канала", его блокирует 1 из 10 исследованных провайдеров. Три провайдера стали блокировать больше сайтов, чем в ноябре прошлого года. В то же время в трех других провайдеров количество заблокированных сайтов снизилось.
По состоянию на 1 апреля 2019 симферопольский провайдер "Мечта" блокирует 31 сайт из общего списка мониторинга. Красноперекопский Skyline - 25 сайтов, а красноперекопский "Сиваш.нет" - 17 сайтов. Керченский "Боспортелеком" и севастопольский SevStar - по 16 сайтов. Белогорский "БелНет" блокирует 15 сайтов из этого списка, симферопольский КСТ - 13 сайтов, а ялтинский "Ялта.нет" - 12. Также в список мониторинга добавились два провайдера, блокировка которых раньше не исследовались. Это бахчисарайский Orange.net, который блокирует 16 сайтов, и джанкойский "Волна.мобайл", который блокирующий 23 сайты.
При этом лишь несколько сайтов заблокировано со ссылкой на требования Роскомнадзора. Преимущественно с сайтами не устанавливается соединение или на экране появляется надпись "Ошибка 403".
Провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России. Оснований для ограничения доступа к таким ресурсам нет даже в законодательстве РФ.
"Результаты мониторинга подтвердили тенденцию дальнейшего ограничения свободы слова и доступа к информации на полуострове. При этом в подконтрольном Кремлю медиапространстве Крыма разгорается ненависть к украинцам, мусульманам, крымским татарам и другим сред групп. Масштабное блокировки украинских информационных ресурсов в Крыму лишает крымчан свободного доступа к другим точек зрения, делает их более склонными к агрессивной пропаганды РФ, в том числе и военной. Блокировка украинских СМИ в Крыму, совмещенные с разжиганием ненависти к украинцам , дают возможность эффективно влиять на сознание молодых людей призывного возраста. При этом милитаризация сознания, разжигание ненависти и блокировки альтернативных источников информации используются РФ для осуществления военного преступления - призыва жителей Крыма в армию государства-оккупанта, а также для пропаганды добровольного вступления в армию государства- оккупанта ", - отмечают правозащитники.
Необоснованное ограничение доступа к информации является грубым нарушением фундаментальных прав человека.
"Крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемы в области прав человека, которые происходят в Крыму, потому что подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство подобных фактов от жителей полуострова. Действия российских властей в Крыму приводят к уничтожению плюрализма мнений и фактической замены независимых СМИ источниками государственной российской пропаганды ", - говорится в исследовании.
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