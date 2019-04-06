В Лиссабоне показали драму о войне на Донбассе "Позывной "Бандерас"

6 апреля, 2019, 21:12

В столице Португалии впервые прошли Дни украинского кино

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

В Лиссабоне, в Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro при поддержке Госкино прошли трехдневные показы украинского кино. Фестиваль открылся военным детективом Зазы Буадзе "Позывной "Бандерас". Военная драма основана на дневниках нацгвардийца Сергея Башкова с позывным "Индеец" и рассказах воинов АТО.

В программе Дней украинского кино были представлены как современные украинские ленты разного жанра, так и классика украинского кинематографа.

В течение Дней украинского кино зрители увидели драму "Уровень черного" режиссера Валентина Васяновича, документальный фильм "Война химер" Марии и Анастасии Старожицких и созданный при поддержке Госкино альманах "Моя страна - Украина" от аниматоров мастерской "Новаторфильм" под руководством Степана Коваля.

Кроме того, во время Дней украинского кино в Португалии представили ретроспективный показ фильма "Пропавшая грамота" режиссера Бориса Ивченко. Показы сопровождались обсуждениями и дискуссиями португальских зрителей с представителями творческих групп - продюсерами фильма "Позывной "Бандерас" Ольгой Клименко и Сергеем Барановым и продюсером и оператором-постановщиком альманаха "Моя страна - Украина" Ольгой Бабицкой.