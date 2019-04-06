В Киеве из-за пожара в многоэтажке погиб мужчина
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве, в Шевченковском районе, на улице авиаконструктора Сикорского, 6 (бывшая Танковая) в результате пожара или вероятного курения погиб мужчина.
Как удалось узнать Вартовым Еспресо, возгорание произошло в одной из квартир на 8-м, где жили два брата пожилого возраста. Соседи говорят, что они постоянно пьянствовали и курили в помещении. Возможно, именно сигарета и стала причиной возгорания сейчас.
Огонь уничтожил всю мебель в квартире, балкон горе-хозяев и балконы соседей. Спасателям ГСЧС удалось извлечь из пламени и дыма одного из братьев - его передали медикам.
Другого, который, кстати, когда-то был успешным адвокатом, но забросил карьеру из-за любви к алкоголю, спасти не успели - он погиб. На обуздание пламени у пожарных ушло почти два часа.
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