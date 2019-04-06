В Киеве из-за пожара в многоэтажке погиб мужчина

6 апреля, 2019, 16:20

В Шевченковском районе столицы в результате пожара в многоэтажном доме погиб мужчина

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Шевченковском районе, на улице авиаконструктора Сикорского, 6 (бывшая Танковая) в результате пожара или вероятного курения погиб мужчина.

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, возгорание произошло в одной из квартир на 8-м, где жили два брата пожилого возраста. Соседи говорят, что они постоянно пьянствовали и курили в помещении. Возможно, именно сигарета и стала причиной возгорания сейчас.

Огонь уничтожил всю мебель в квартире, балкон горе-хозяев и балконы соседей. Спасателям ГСЧС удалось извлечь из пламени и дыма одного из братьев - его передали медикам.

Другого, который, кстати, когда-то был успешным адвокатом, но забросил карьеру из-за любви к алкоголю, спасти не успели - он погиб. На обуздание пламени у пожарных ушло почти два часа.