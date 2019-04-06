В Киеве открылся онлайн-сервис по регистрации домашних животных

6 апреля, 2019, 11:32

В Киеве заработала Единственная городская сеть для регистрации домашних животных и хранения важной информации о них. С помощью этой системы можно будет вести реестр и бездомных животных

Все бездомные животные постепенно будут зарегистрированы, внесены в базу на сайте и люди смогут даже выбрать себе там животное. Домашних же животных будет значительно легче разыскать, если они потеряются, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинские радио .

"Преимущества этого реестра, прежде всего, для владельцев животных. Есть породистые животные, над ними работают, делают прививки, тренируют. Когда животное теряется, это и потеря друга, и невозможность участвовать в выставках и соревнованиях. С помощью системы учета ее будет гораздо легче разыскать. Этот реестр также является доказательством права собственности на животное ", - рассказала юридический консультант центра" Экология. Право. Человек "Наталья Куц.

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Кроме того, если со стороны владельца является нарушение правил содержания или выгула животных, его теперь можно будет найти и привлечь к ответственности.

Важно то, что в реестр не вносятся животные не привитые от бешенства, то есть если животное в реестре, это означает, что она привита от бешенства.

Сайт реестра находится в ссылке .