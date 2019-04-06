В Кривом Роге сгорел частный дом: погибли отец и двое детей

6 апреля, 2019, 10:57

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, еще трое забрала скорая

Пожар возник в субботу, 6 апреля 2019 года, в 5.40 утра в доме по улице Донецкой в Долгинцевском района города Кривой Рог. Спасатели обнаружили на месте пожара тела трех погибших: отца, 1973 года рождения, и двух детей - 8-летнего мальчика и 10-летней девочки, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате пожара также пострадали три человека: мать, 1982 года рождения, 59-летняя бабушка и двухлетний мальчик.

Всех госпитализировали в городскую больницу.

Огонь уничтожил конструкции дома, мебель и домашние вещи на общей площади 150 кв. м.

Пожар ликвидирован в 9.20 утра. Ее причины пока неизвестны.