В Кривом Роге сгорел частный дом: погибли отец и двое детей
6 апреля, 2019, 10:57
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, еще трое забрала скорая
Пожар возник в субботу, 6 апреля 2019 года, в 5.40 утра в доме по улице Донецкой в Долгинцевском района города Кривой Рог. Спасатели обнаружили на месте пожара тела трех погибших: отца, 1973 года рождения, и двух детей - 8-летнего мальчика и 10-летней девочки, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В результате пожара также пострадали три человека: мать, 1982 года рождения, 59-летняя бабушка и двухлетний мальчик.
Всех госпитализировали в городскую больницу.
Огонь уничтожил конструкции дома, мебель и домашние вещи на общей площади 150 кв. м.
Пожар ликвидирован в 9.20 утра. Ее причины пока неизвестны.
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