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Украинский футболист показал фото с последствиями ужасной травмы


фото: HPiB.Life
Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша", которому сломали нос, показал фото с последствиями ужасной травмы

Фото Игорь Харатин выложил в Instagram.

"Теперь буду красивым. Но это не точно", - подписал снимок футболист.

Харатину сломали нос в матче против "МОЛ Види", которому "Ференцварош" уступил в четвертьфинале Кубка Венгрии по итогам двух матчей.

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