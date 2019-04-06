Украинский футболист показал фото с последствиями ужасной травмы
6 апреля, 2019, 18:09
Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша", которому сломали нос, показал фото с последствиями ужасной травмы
Фото Игорь Харатин выложил в Instagram.
"Теперь буду красивым. Но это не точно", - подписал снимок футболист.
Харатину сломали нос в матче против "МОЛ Види", которому "Ференцварош" уступил в четвертьфинале Кубка Венгрии по итогам двух матчей.
- Напомним, в декабре 2018 года полузащитник "Зари" Игорь Харатин перешел в венгерский "Ференцварош" , который возглавляет украинец Сергей Ребров.
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