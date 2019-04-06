//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинский фестиваль попал в мировой топ-10 музыкальных событий мая

Фестиваль Strichka занял 6-ю строчку в рейтинге лучших электронных фестивалей мира, которые состоятся в мае

Топ электронных фестивалей составило британское издание Resident Adviser.

Как описывают авторы рейтинга, Closer, расположенный на территории бывшей лентоткацкой фабрики, которая является одним из лучших клубов мира.

"Его ежегодный фестиваль Strichka является самой массовой вечеринкой, к которой присоединяются несколько тысяч местных и иностранных гостей для рейва, который длится с вечера субботы до утра понедельника. От экспериментаторов (Burnt Friedman) до тяжеловесов (Radioactive Man, Nastia) - в его лайнапом раздается целая ряд интеллектуального саунда, кульминацией которого является неистовая вечеринка под открытым небом ", - говорится в описании издание.

Украинский фестиваль Strichka пройдет в Киеве 18-19 мая. В его лайнапом этого года - Ross From Friends, Paranoid London и еще 40 артистов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 апреля, 2019 суббота

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

6 апреля, 2019 суббота

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать