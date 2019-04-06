Украинский фестиваль попал в мировой топ-10 музыкальных событий мая

6 апреля, 2019, 10:28

Фестиваль Strichka занял 6-ю строчку в рейтинге лучших электронных фестивалей мира, которые состоятся в мае

Топ электронных фестивалей составило британское издание Resident Adviser.

Как описывают авторы рейтинга, Closer, расположенный на территории бывшей лентоткацкой фабрики, которая является одним из лучших клубов мира.

"Его ежегодный фестиваль Strichka является самой массовой вечеринкой, к которой присоединяются несколько тысяч местных и иностранных гостей для рейва, который длится с вечера субботы до утра понедельника. От экспериментаторов (Burnt Friedman) до тяжеловесов (Radioactive Man, Nastia) - в его лайнапом раздается целая ряд интеллектуального саунда, кульминацией которого является неистовая вечеринка под открытым небом ", - говорится в описании издание.

Украинский фестиваль Strichka пройдет в Киеве 18-19 мая. В его лайнапом этого года - Ross From Friends, Paranoid London и еще 40 артистов.