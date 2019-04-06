Ученые вывели растения, которые потенциально смогут выжить на Марсе

6 апреля, 2019, 10:10

Международная группа ученых разработала растения, способные производить металлоорганические каркасные структуры (MOF) - наноматериал, который позволит растениям чувствовать химикалии или эффективнее собирать свет

В будущем разработка позволит выращивать их на Марсе и во время путешествий в глубокий космос, говорится на сайте Американского химического общества.

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются ученые при планировании колонизации других планет или длительных космических путешествий - вопрос самостоятельного обеспечения миссий пищей. Для того, чтобы выращивать растения на кораблях и других планетах, необходимо обеспечить им высокий уровень выживания.

Исследователи попытались вырастить MOF внутри растений - это обеспечило бы им дополнительную защиту и научило реагировать на изменение химического состава воздуха вокруг.

Для этого ученые добавили в воду металлические соли и органические линкеры, а затем поместили в раствор растения. В результате прекурсоры MOF прижились в корнях. В ходе испытаний исследователи покрыли обрезки хризантемы и лилитурфа люминесцентными MOF и оставили их под сильными ультрафиолетовыми лучами на 3:00. Растения выжили, отмечается в описании работы.

"Поскольку мы рассматриваем выращивания зерновых культур в космосе или на Марсе, где у вас нет атмосферы и вас влияют ультрафиолетовые лучи, вроде этого может быть полезным. В частности, по мере удаления от Солнца становится все сложнее улавливать необходимое для фотосинтеза свет", - говорит Джозеф Ричардсон, ведущий автор исследования.