Стихи Тычины и цитаты из "Алисы в Стране Чудес". Dakh Daughters выпустили новый альбом
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Альбом, в который вошли 7 композиций, можно послушать на Apple Music, Google Music, Deezer, Spotify.
Пластинка Air стала второй в активе Dakh Daughters. В нее вошли авторские композиции участников группы Zo и Тани Гаврилюк, стихи украинских поэтов Павла Тычины, Майка Йогансена, Николая Холодного и переосмысление романа Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране Чудес".
"Мы пытались, когда записывали новую пластинку, абстрагироваться от всего предыдущего опыта, чтобы в ней родилось что-то новое. Поэтому была выбрана новая концепция и название. Концепция Air - это была идея Влада Троицкого. Мы хотели сделать что-то воздушное и медитативное, но одновременно такое изменчивое - как сама жизнь", - рассказали участницы группы в интервью LiRoom.
Как пояснила Таня Гаврилюк, в песне "Панночка" в частности объединены народная песня, стихи поэтов, а также авторские тексты - Zo и ее по мотивам "Алисы". "То есть, прямого цитирования нет, но есть узнаваемые образные мотивы. Это тоже интересный вид работы с творчеством других авторов", - отметила она.
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
-