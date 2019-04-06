Стихи Тычины и цитаты из "Алисы в Стране Чудес". Dakh Daughters выпустили новый альбом

6 апреля, 2019, 08:52

Украинская группа презентовала новую пластинку Air

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Альбом, в который вошли 7 композиций, можно послушать на Apple Music, Google Music, Deezer, Spotify.

Пластинка Air стала второй в активе Dakh Daughters. В нее вошли авторские композиции участников группы Zo и Тани Гаврилюк, стихи украинских поэтов Павла Тычины, Майка Йогансена, Николая Холодного и переосмысление романа Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране Чудес".

"Мы пытались, когда записывали новую пластинку, абстрагироваться от всего предыдущего опыта, чтобы в ней родилось что-то новое. Поэтому была выбрана новая концепция и название. Концепция Air - это была идея Влада Троицкого. Мы хотели сделать что-то воздушное и медитативное, но одновременно такое изменчивое - как сама жизнь", - рассказали участницы группы в интервью LiRoom.

Как пояснила Таня Гаврилюк, в песне "Панночка" в частности объединены народная песня, стихи поэтов, а также авторские тексты - Zo и ее по мотивам "Алисы". "То есть, прямого цитирования нет, но есть узнаваемые образные мотивы. Это тоже интересный вид работы с творчеством других авторов", - отметила она.