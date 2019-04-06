Стало известно имя украинского воина, погибшего на фронте от пули снайпера

6 апреля, 2019, 20:49

5 апреля от пули снайпера на фронте погиб 46-летний пулеметчик Юрий Фармагей

Об этом сообщает ТСН.

Фармагей погиб под Песками, отражая атаку врага. Юрий родом из Винницкой области, имел двух внуков и двух сыновей, один из которых служит морским пехотинцем. Он жил в селе Огиевка Гайсинского района. Служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

Старший солдат будет награжден за мужество и героизм посмертно.

5 апреля снайпер ранил двух бойцов, которые несли службу на КПВВ "Марьинка". Пропускной пункт был закрыт до сих пор не возобновил свою работу.