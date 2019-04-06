США не позволят Саудовской Аравии стать ядерной державой, - Помпео

6 апреля, 2019, 08:18

Вашингтон никогда не позволит получить ядерный статус Саудовской Аравии

Об этом в пятницу, 5 апреля 2019 года, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, отвечая на вопрос журналиста телеканала CBS о том, позволят ли США Саудовской Аравии стать ядерной державой, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфас-Украина.

"Мы никогда этого не допустим. Мы никогда не допустим этого где-либо в мире. Президент (США Дональд Трамп - ред.) понимает опасность распространения (ядерного оружия - ИФ). Мы никогда не выпишем саудитам чек и не передадим им технологии, чтобы они угрожали Израилю и Соединенным Штатам ядерным оружием, никогда ", - отметил он.

При этом Помпео пояснил, что администрация Трампа уже более двух лет работает с Саудовской Аравией над этим вопросом.

"Я не могу сказать вам, на каком этапе находятся переговоры, потому что они все еще продолжаются", - отметил американский госсекретарь.

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Накануне британское издание The Guardian со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что Саудовская Аравия в течение нескольких месяцев завершит строительство первого ядерного реактора. По данным газеты, реактор находится на территории городка Научно-технологического центра им. короля Абдул-Азиза в пригороде Эр-Рияда.

В феврале возглавляемый демократами комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США приступил к расследованию планов строительства АЭС в Саудовской Аравии.

При этом был обнародован доклад Конгресса: в ней цитируются неназванные сотрудники администрации США, которые, по их словам, стали свидетелями "нештатных действий" сотрудников Белого дома при продвижении проекта по строительству десятков ядерных реакторов в королевстве. По словам источников, проект также встретил возражения со стороны сотрудников сферы нацбезопасности и советников по вопросам этики профессиональной деятельности.