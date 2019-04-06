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Спикер парламента Эстонии осудил намерение президента Кальюлайд встретиться с Путиным в Москве

Керсти Кальюлайд
Новоназначенный руководитель эстонского парламента (Рийгикогу), заместитель председателя Консервативной народной партии Хенн Пиллуаас выступил против запланированного президентом Керсти Кальюлайд на 18 апреля 2019 рабочего визита в Москву, где она по собственной инициативе собирается встретиться с Владимиром Путиным

Об этом он заявил вечером в пятницу, 5 апреля, в эфире телеканале ETV , отметив при этом, что сам он на месте Кальюлайд сейчас в Россию не ехал бы, передает Еспресо.TV .

По его словам, в этой поездке много непонятного. В ситуации, когда Россия нарушает международное право, главе эстонского государства официально посещать РФ неправильно, добавил Пиллуаас.

"Я считаю, что в сегодняшней ситуации, когда Россия полностью отвергла международные правовые сделки, когда она агрессором, не годится, чтобы наш президент умолял ее о посещении. Особенно, когда есть договоренность о совместной европейской модель поведения", - заявил политик.

Отметим, что 2018 Хенн Пиллуас вошел в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.

  • Основная причина визита Кальюлайд в Москву - участие в торжествах по случаю открытия отреставрированного здания эстонского посольства.
  • Последний раз президент Эстонии был с визитом в России в 2011-м.
  • У Путина уже согласились организовать его встречу с Кальюлайд.

 

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