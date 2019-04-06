Спикер парламента Эстонии осудил намерение президента Кальюлайд встретиться с Путиным в Москве
Об этом он заявил вечером в пятницу, 5 апреля, в эфире телеканале ETV , отметив при этом, что сам он на месте Кальюлайд сейчас в Россию не ехал бы, передает Еспресо.TV .
По его словам, в этой поездке много непонятного. В ситуации, когда Россия нарушает международное право, главе эстонского государства официально посещать РФ неправильно, добавил Пиллуаас.
"Я считаю, что в сегодняшней ситуации, когда Россия полностью отвергла международные правовые сделки, когда она агрессором, не годится, чтобы наш президент умолял ее о посещении. Особенно, когда есть договоренность о совместной европейской модель поведения", - заявил политик.
Отметим, что 2018 Хенн Пиллуас вошел в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.
- Основная причина визита Кальюлайд в Москву - участие в торжествах по случаю открытия отреставрированного здания эстонского посольства.
- Последний раз президент Эстонии был с визитом в России в 2011-м.
- У Путина уже согласились организовать его встречу с Кальюлайд.
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