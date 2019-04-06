Создатели "Мира Дикого запада" ушли из Warner Bros. TV. Продолжится ли сериал

6 апреля, 2019, 20:09

Джонатан Нолан и Лиза Джой заключили 5-летний контракт с Amazon на 9-значную сумму, но с правом продолжить работать над сериалом для НВО

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Супруги Джонатан Нолан и Лиза Джой, которые являются шоураннерами популярного научно-фантастического сериала "Мир Дикого запада", ушли из Warner Bros. TV ради Amazon. Они заключили контракт на 5 лет, стоимость которого достигает 9-значного числа. Источники предполагают, что речь идет о более $ 30 млн в год.

Джой и Нолан, которые теперь будут работать над созданием оригинальных сериалов для Amazon, продолжат работу над "Миром Дикого запада" как сценаристы и исполнительные продюсеры. Источник утверждает, что они снимут несколько новых сезонов или даже весь сериал полностью.

Выход третьего сезона пока запланирован на 2020 год.

По словам супругов, они "очень взволнованы" будущим сотрудничеством с Amazon.