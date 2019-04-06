Общий бюджет объединенных общин составляет 270 млрд грн, - Гройсман о пользе реформ

6 апреля, 2019, 10:33

Идея введенной правительством Украины реформы децентрализации, которая признана одной из наиболее успешных реформ, в том, чтобы не только передать средства, но и предоставить инструменты, которые позволят общинам заработать дополнительный финансовый ресурс для развития территорий

Об этом вечером 5 апреля 2019 года в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Идея была не в том, чтобы передать только деньги, но и в том чтобы передать инструметы, которые позволят зарабатывать деньги", - отметил Гройсман.

Он добавил, что в 2014 году - в начале реформы - бюджеты общин составляли 70 млрд грн, а в 2018 году - уже более 270 млрд грн. Именно поэтому люди требуют изменения условий жизни. И сейчас, уверен глава правительства, важно, чтобы люди на местах могли овладеть инструментами реформы, а профессионализм и ответственность руководителей отвечала запросам общества.

Владимир Гройсман также отметил, что закрепление реформы должно произойти и на уровне Конституции Украины - чтобы все граждане Украины могли почувствовать преимущества реформы. Сейчас 70% населения общин уже чувствуют плюсы реформы. И к проведению местных выборов - в 2020 году - все граждане должны получить право на признание и способность общин.