Новая взлетная полоса Одесского аэропорта готова уже наполовину

6 апреля, 2019, 14:58

Новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта наполовину готова

Об этом сообщили представители компании-подрядчика "Автомагистраль-Юг", информирует местный портал Пушкинская.net.

К началу апреля построено 1450 м из запланированных 2800 м новой полосы, на что ушло 26 тыс. кубометров бетона.

"Наша взлетно-посадочная полоса будет даже крепче, чем в Стамбульском аэропорту: в Турции ставку сделали на скорость строительства с использованием асфальтобетона, тогда как нашим проектом предусмотрено покрытие более долговечного типа - бетонного", - отметили в компании.