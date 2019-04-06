Новая взлетная полоса Одесского аэропорта готова уже наполовину
6 апреля, 2019, 14:58
Новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта наполовину готова
Об этом сообщили представители компании-подрядчика "Автомагистраль-Юг", информирует местный портал Пушкинская.net.
К началу апреля построено 1450 м из запланированных 2800 м новой полосы, на что ушло 26 тыс. кубометров бетона.
"Наша взлетно-посадочная полоса будет даже крепче, чем в Стамбульском аэропорту: в Турции ставку сделали на скорость строительства с использованием асфальтобетона, тогда как нашим проектом предусмотрено покрытие более долговечного типа - бетонного", - отметили в компании.
- В сентябре 2017 года Кабмин принял решение выделить деньги на взлетно-посадочную полосу в Одессе. Тогда же премьер-министр Украины вместе с главой Одесской ОГА и мэром Одессы заложили капсулу строительства новой взлетной полосы.
- Запустить работу новой ВПП сначала планировали в 2019 году.
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