Не стало известного фотохудожника Любомира Крысы

6 апреля, 2019, 07:21

В пятницу, 5 апреля 2019 года, на 79 году жизни во Львове умер известный фотохудожник, заслуженный работник культуры Украины Любомир Крыса

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Он создал немало художественных фотоальбомов, в частности "Лычаковский некрополь", "Проходы по Лычакову", "Храмы Львова", альбомов "Наш Ивасюк", "Так было".

Похоронят выдающегося фотохудожника на Лычаковском кладбище. Детали пока не известны.

"Украина, украинцы, национальное искусство потеряли одного из лучших своих сыновей - сознательного патриота, талантливейшего специалиста своего дела. Не стало великого оптимиста и жизнелюба. К сожалению, со смертью Любка, пожалуй, отошла правда о изуверского убийства Владимира Ивасюка. Он знал больше , если не все - не успел рассказать. Не нашлось того, кому бы поверил, доверился ... До последнего дня занимался судьбой родной страны, чтобы нами гордились, чтобы с нас никто не смеялся в мирах, чтобы нас любили и с нами считались ", - написал на своей странице в Facebook журналист Михаил Маслий.

Как напоминает Львовский портал , в творчестве Любомира Крысы - множество уникальных фотографий для истории не только Львова, но и Украины. Так, в альбом "Так было" вошли фото конца 1980 - начала 1990-х годов, когда государство боролась свою независимость. На снимках этого альбома зафиксированы митинги и демонстрации, проходившие во Львове с участием Вячеслава Чорновила.

В 1990 году Любомир Крыса снял собрание, где была провозглашена первая украинская партия "Государственная самостоятельность Украины" (ДСУ), которую возглавил Иван Кандыба - диссидент, украинский правозащитник, собрат Левко Лукьяненко. В этом году в объектив художника попало и сброса памятника Ленину в центре Львова. Также в портфолио Любомира Крысы - редкие фотографии Владимира Ивасюка, который был его шурином.

Справка

Фотограф родился 1 апреля 1941 года.

Был человеком старшей сестры Ивасюка - Галины, а также одноклассником Богдана Ступки и неизменного ведучуого программы "Концерт приветствий" на Львовском телевидении Романа лемех, который ушел из жизни 2 февраля .