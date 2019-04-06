Наталья Диденко пообещала до +20 на выходных
6 апреля, 2019, 06:30
На выходных в Украине будет преобладать сухая, солнечная, теплая погода
Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
И в субботу, и в воскресенье в Украине будет преобладать сухая, солнечная, теплая погода. Температура от +12...+17 градусов. На юге до +18...+20 и на Закарпатье до +22.
На западе в воскресенье есть вероятность кратковременных осадков. 6 апреля на мероприятии будет сухо, +13...+17 градусов.
На севере будет также сухая погода, +11...+14. На востоке Украины без осадков , +10...+12. В центре будет сухо, +10...+2.
В южной части Украины также без осадков, +14...+17, местами до +20.
В Киеве завтра сухо, преимущественно солнечно, максимально +14.
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