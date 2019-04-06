Наталья Диденко пообещала до +20 на выходных

6 апреля, 2019, 06:30

На выходных в Украине будет преобладать сухая, солнечная, теплая погода

Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

И в субботу, и в воскресенье в Украине будет преобладать сухая, солнечная, теплая погода. Температура от +12...+17 градусов. На юге до +18...+20 и на Закарпатье до +22.

На западе в воскресенье есть вероятность кратковременных осадков. 6 апреля на мероприятии будет сухо, +13...+17 градусов.

На севере будет также сухая погода, +11...+14. На востоке Украины без осадков , +10...+12. В центре будет сухо, +10...+2.

В южной части Украины также без осадков, +14...+17, местами до +20.

В Киеве завтра сухо, преимущественно солнечно, максимально +14.