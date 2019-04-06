На Прикарпатье прилетели уникальные черные аисты
6 апреля, 2019, 09:59
На днях в селе Залуква Галицкого района Ивано-Франковской области заметили уникальную птицу
Об этом сообщил заместитель директора Галицкого национального природного парка Владимир Бучко, передает Франковское издание Курс .
"Уже на реках Прикарпатья! Река Луква, село Залуква", - подписал Бучко видео, опубликовал в соцсети.
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