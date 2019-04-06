На пересечении бульвара Перова и Петра Запорожца в Киеве произошла авария, из-за того что Volvo "подрезала" Daewoo Lanos

6 апреля, 2019, 12:57

В Днепровском районе города Киева, на бульваре Перова, водитель "подрезал" другого и скрылся

Как рассказал ВартовимЕспресо водитель автомобиля Daewoo Lanos pickup, он двигался по бульвару Перова в направлении Дарнице, как вдруг на перекрестке с Петра Запорожца стоящий в правой полосе резко преградил ему дорогу, вернув под углом 90 градусов.

По словам водителя Daewoo, его авто могло врезаться в машину нарушителя в водительскую дверь, что могло привести к фатальным последствиям. Поэтому, чтобы избежать столкновения, он выкрутил руль влево, отчего его пикап выскочил на бордюрный камень, разбив вдребезги два колесных диска с правой стороны и подвеску. После этого уже неуправляемый автомобиль пересек три полосы движения и остановилось в правой полосе. А в это время руководитель Volvo бежевого цвета уехал с места аварии по Запорожца в направлении Курнатовского.

К счастью, в этом происшествии люди не пострадали.

На месте ДТП работают патрульные полицейские.