Мужчина пел 106 часов подряд ради мирового рекорда, но потерпел поражение

6 апреля, 2019, 18:18

Певец из Доминиканской Республики выступал 106 часов подряд ради мирового рекорда, но представители Книги рекордов Гиннесса признали его попытку неудачной

Об этом сообщает The Week.

Карлос Сильвер (Carlos Silver) начал петь в среду, 29 марта, а завершил выступление в среду, 3 апреля, в 10:00 утра по местному времени. За это время он выполнил более пять тысяч песен. Все это время семья и публика поддерживали доминиканца.

Как только мужчина закончил петь, его забрала скорая помощь. В больнице у Сильвера начались галлюцинации, вызванные недосыпом, голодом и усталостью.

Мировой рекорд принадлежит индийскому певцу Сунил Вагмаре (Sunil Waghmare), и Сильвер действительно пел на час дольше его. Однако наблюдатели признали, что он делал слишком большие перерывы между песнями.

По регламенту, певец может отдыхать не более 30 секунд, доминиканец же замолкал примерно на две минуты. Это уже вторая попытка мужчины побить рекорд. Он заявил, что собирается попробовать еще раз.