Луценко предложил новое место для дебатов кандидатов в президенты

6 апреля, 2019, 13:56

Генпрокурор Юрий Луценко предлагает кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому провести дебаты в библиотеке

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Я - за дебаты в библиотеке", - отметил генпрокурор.

"С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг", - добавил он.