Луценко предложил новое место для дебатов кандидатов в президенты
6 апреля, 2019, 13:56
Генпрокурор Юрий Луценко предлагает кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому провести дебаты в библиотеке
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .
"Я - за дебаты в библиотеке", - отметил генпрокурор.
"С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг", - добавил он.
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