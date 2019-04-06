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Луценко предложил новое место для дебатов кандидатов в президенты


фото: vesti-ukr.com
Генпрокурор Юрий Луценко предлагает кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому провести дебаты в библиотеке

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Я - за дебаты в библиотеке", - отметил генпрокурор.

"С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг", - добавил он.

 

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