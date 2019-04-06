Франковск приобщится к съемкам документального фильма о Бандере

6 апреля, 2019, 16:27

Ивано-Франковск стал третьим городом после Хмельницкого и Тернополя, который готов выделить средства на создание документального фильма "Я, Бандера"

Об этом сообщает Укринформ.

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подписал меморандум о сотрудничестве с продюсером фильма о руководителе ОУН Олегом Щербиной.

"Имя его (Бандеры, - ред.) знакомо многим, но мы мало знаем, что сделал этот человек. Для нас самая главная идея - рассказать о Бандере как о человеке, о том, как он готовил себя к самопожертвованию с детства. Мы хотим, чтобы этот фильм в Украине увидело максимальное количество людей, которые составили собственное мнение об этом человеке, а не то, что навязывали нам на протяжении многих лет", - отметил Щербина.

Подобный меморандум уже подписан с мэрами городов Хмельницкого и Тернополя.

Фильм планируют снимать в Украине и Германии, но исключительно за украинский счет. Поэтому уже в ближайшее время идею фильма представят на открытом конкурсе, который проводит Госкино, добавил продюсер.

"Могу много рассказывать о Степане Бандере, потому что пришлось быть в Мюнхене и от его зятя узнать интересные факты. Вот мало кто знает, что за несколько дней до смерти Бандере приснился сон о гибели. Когда командир службы безопасности спросил Бандеру, что его беспокоит, то признался, что пуля его найдет в ближайшее время. Так и случилось ... Малоизвестно, что Бандера был ростом 162 см, была проблема с ногами, поэтому занимался с детства. Хотелось, чтобы такие факты были учтены в фильме, потому что, к сожалению , мы еще не умеем интересно подавать материал о крупных фигурах, поэтому нам важно поддержать такие фильмы. Надеемся, что этот фильм станет в Украине явлением", - отметил городской голова.

По его словам, город планирует направить на создание документального фильма о Бандере до 400 тыс. грн. Ивано-Франковский областной совет готов оказать консультативную поддержку для создателей фильма. Локации для съемок фильма пока не определены, но продюсер уверяет, что создание фильма начнут с прикарпатского села Старый Угринов, где родился Степан Бандера.

Степан Бандера - украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов - глава Провода ОУН-Б, также - ОУН (б) ( "ОУН бандеровская"), ОУНСД ( "ОУН самостийникив- государственников").

Погиб 15 октября 1959 года в Мюнхене от яда. 17 ноября 1961 г. немецкие судебные органы объявили, что убийцей Степана Бандеры является Богдан Сташинский по приказу Шелепина и Хрущева. 20 января 2010 года, "за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство", президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Герой Украины с вручением ордена Государства (посмертно). Такое решение вызвало неоднозначную реакцию как в Украине, так и за ее пределами.