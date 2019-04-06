Джаред Лето показал первые кадры из фильма Marvel о вампире

6 апреля, 2019, 11:46

Голливудский актер и певец поделился кадрами из фильма "Морбиус, живой вампир", в которой он играет главную роль

Ролик Джаред Лето выложил в своем Instagram.

Джаред Лето поделился первыми кадрами фильма Marvel "Морбиус, живой вампир". В коротком видео актер предстает в образе вампира Морбиус среди шумной улице.

"Потому что никто больше не пойдет по этому пути, это место теней, где мы делаем то, что должно быть сделано, независимо от цены", - подписал от кадры.

Премьера ленты запланирована на 31 июля 2020 года. Джаред Лето играет главную роль вампира Майкла Морбиус. Персонаж известный по комиксу "Удивительный Человек-паук".