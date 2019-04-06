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Британцу не понравилось быть человеком, и он решил жить, как пес

Менеджер магазина с английского города Солфорд, графство Большой Манчестер, решил стать человеком-собакой

Об этом сообщает издание Daily Mail.

37-летний Каз Джеймс (Kaz James) лает друзей и животных, любит носить вещи в зубах, а не в руках, и ест обед с собачьей миски.

У него есть ошейники, поводки и специальные костюмы с лапами и масками. За два костюма из резины он заплатил по 400 фунтов стерлингов. Костюм из меха, сшитый по его меркам в Канаде, обошелся в две тысячи фунтов стерлингов.

"Я никогда не чувствовал себя человеком, - утверждает Джеймс. - Я всегда чувствовал себя, как пес, который оказался не на своем месте".

Мужчина считает, что собачьи черты прослеживались в его поведении с шести лет. Он никому не рассказывал о своих чувствах, пока не нашел людей со схожими интересами. При этом Джеймс уверяет, что его хобби не связано с фетишизмом и лишено сексуального подтекста.

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