Бесплатные лекарства от гепатита С поехали в регионы, - Минздрав

6 апреля, 2019, 13:44

В регионы отправлено 1772 упаковки лекарственного средства с действующими веществами софосбувир и велпатасвир для лечения вирусного гепатита С (ВГС) у взрослых

Почти 600 пациентов с гепатитом С в 24 областях и городе Киеве получат лекарства бесплатно. В ближайшее время препарат "Епклюза", который Украина получила в виде гуманитарной помощи от Галаад Сайенсиз Айленд ЮС, будет доступен в больницах, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Кроме этой гуманитарной помощи, государство через международные организации осуществила закупку лекарств для пациентов с гепатитом С за средства государственного бюджета Эти лекарства также будут отправлены в регионы в ближайшее время", - отметили в ведомстве.

Также в министерстве рассказали, как узнать о наличии этих и других бесплатных лекарств в медицинском учреждении:

"1. На официальный сайтах региональных департаментов и управлений.

Региональные департаменты и управления здравоохранения на своих сайтах должны размещать информацию о закуплены за государственные средства лекарственные средства и медицинские изделия, а также их распределение в медицинские учреждения в конкретном регионе. Здесь также должна быть информация о потребностях, состояние обеспечения, имеющиеся остатки лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых за бюджетные средства.

Подробнее: приказ МЗ Украины

2. На информационных стендах в учреждениях здравоохранения.

Коммунальные и государственные медицинские учреждения имеют еженедельно обновлять перечень лекарственных средств, расходных материалов, медицинских изделий на информационных стендах. Речь идет о все лекарства, медизделия и расходные материалы, закупленные за средства государственного и местного бюджетов, а также предоставлены в рамках благотворительной деятельности и гуманитарной помощи.

Подробнее: приказ МЗ Украины

3. На оналйн-платформах.

Значительная часть структурных подразделений по вопросам здравоохранения зарегистрирована на сайтах, которые дают возможность публиковать информацию об уровне обеспеченности и остатки лекарственных средств и медицинских изделий.

"Есть лекарства" (https://eliky.in.ua/) - веб-сайт, на котором зарегистрировано более 920 учреждений здравоохранения из 19 областных центров и города Киева, из которых 60% осуществляют еженедельное обновление информации об остатках. Сейчас это самая онлайн-платформа с информацией об остатках лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых за средства государственного и местного бюджета ".

Если предназначены пациенту лекарства является в программе, но в больнице нет информации о них:

"Напишите запрос о доступе к публичной информации на имя главного врача о наличии определенного медицинского препарата

Обращайтесь в областные управления здравоохранения (http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja) ".