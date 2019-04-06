Белорусская оппозиция призвала выйти 7 апреля в Минске против "сатанинского действа" по свержению крестов в Куропатах
Она будет проходить в форме молебна, сообщил он в интервью порталу Charter97.org, передает Еспресо.TV.
"Я призываю людей прийти с иконами, крестами и свечами. Если совершено такое преступление против нашей святыни, то мы должны попросить прощения у Бога, что допустили это. Стоит всем вместе помолиться за избавление от лукавого. Это строка из молитвы "Отче наш" , - отметил политик.
По его словам, подобный формат встречи не предполагает чего-то незаконного.
"Даже по законам этой власти молебен не подпадает под действие правовых актов. Напротив, законом запрещено препятствование молебнам и молитвенным лестницам, которые проходят на территории, прилегающей к храмам. Здесь мы в своем праве", - отметил Статкевич.
Он добавил, что были оскорблены чувства верующих, поэтому все небезразлично должны собраться вблизи главного христианского храма Минска - Кафедрального собора.
"Кстати, на этой площади (площади Свободы - ред.) два соборов - один православный, а второй католический. Сначала мы придем молиться православной святыни", - конкретизировал он.
Что же касается оценки того, что произошло, то последние события в Куропатах оппозиционер считает "сатанинским действом".
- В четверг, 4 апреля, в священном для многих белорусов месте - урочище Куропаты, которое можно сравнить с киевской Быковней - снесли 70 памятных крестов, установленных в честь тысяч людей, казненных в этой местности комиссарами НКВД в эпоху советского диктатора Иосифа Сталина.
- Как пояснил Лукашенко, кресты видно с пути и они якобы портят пейзаж.
- Как уточнила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, демонтировать кресты распорядился лично Лукашенко.
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