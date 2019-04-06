Белорусская оппозиция призвала выйти 7 апреля в Минске против "сатанинского действа" по свержению крестов в Куропатах

6 апреля, 2019, 18:44

В связи с вандализмом на месте захоронений погибших во время сталинских репрессий один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич объявил проведение в воскресенье, 7 апреля 2019 года, в 12:00 мирной акции протеста на площади Свободы в центре Минска

Она будет проходить в форме молебна, сообщил он в интервью порталу Charter97.org, передает Еспресо.TV.

"Я призываю людей прийти с иконами, крестами и свечами. Если совершено такое преступление против нашей святыни, то мы должны попросить прощения у Бога, что допустили это. Стоит всем вместе помолиться за избавление от лукавого. Это строка из молитвы "Отче наш" , - отметил политик.

По его словам, подобный формат встречи не предполагает чего-то незаконного.

"Даже по законам этой власти молебен не подпадает под действие правовых актов. Напротив, законом запрещено препятствование молебнам и молитвенным лестницам, которые проходят на территории, прилегающей к храмам. Здесь мы в своем праве", - отметил Статкевич.

Он добавил, что были оскорблены чувства верующих, поэтому все небезразлично должны собраться вблизи главного христианского храма Минска - Кафедрального собора.

"Кстати, на этой площади (площади Свободы - ред.) два соборов - один православный, а второй католический. Сначала мы придем молиться православной святыни", - конкретизировал он.

Что же касается оценки того, что произошло, то последние события в Куропатах оппозиционер считает "сатанинским действом".