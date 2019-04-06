5 сентября на фронте: с украинской стороны - 1 погибший, 2 раненых, с российской - 4 уничтоженных, 4 раненых
Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил с вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на возведение о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 6 апреля.
Обстрелы имели место вблизи Песков, Авдеевки, Павлополь, Лебединского, Водяного, Новотроицкого, Марьинки Зайцев, Новоалександровки, Новолуганское, Золотого-4, Южного.
"В результате обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.
На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов.
Также уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск ", - отмечают в Минобороны.
С начала суток россияне и наемники вели огонь в районе Широкино и Старогнатовки.
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