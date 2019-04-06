5 сентября на фронте: с украинской стороны - 1 погибший, 2 раненых, с российской - 4 уничтоженных, 4 раненых

6 апреля, 2019, 07:56

5 апреля 2019 года российско-террористические войска 17 раз нарушили режим прекращения огня, 10 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратив 59 мин калибров 120 и 82 мм

Также оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил с вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах противник применял снайперов, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на возведение о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 6 апреля.

Обстрелы имели место вблизи Песков, Авдеевки, Павлополь, Лебединского, Водяного, Новотроицкого, Марьинки Зайцев, Новоалександровки, Новолуганское, Золотого-4, Южного.

"В результате обстрелов вражеских снайперов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив также четырех оккупантов.

Также уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск ", - отмечают в Минобороны.

С начала суток россияне и наемники вели огонь в районе Широкино и Старогнатовки.