Зинченко рассказал, насколько тяжелая его травма

5 апреля, 2019, 08:58

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, насколько сложное повреждение получил в матче чемпионата Англии

Об этом Зинченко написал в Instagram.

"Спасибо всем за вашу поддержку и сообщения. Моя травма не такая серьезная. Я вернусь еще сильнее", - заявил игрок сборной Украины.

По данным Manchester Evening News , в украинца растяжение задней поверхности бедра, что требует почти двухнедельного восстановления. Издание считает, что Зинченко пропустит полуфинал Кубка Англии с "Брайтоном" (6 апреля), матч против "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов (9 апреля) и игру АПЛ с "Кристал Пэлас" (14 апреля).