Зинченко рассказал, насколько тяжелая его травма
5 апреля, 2019, 08:58
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, насколько сложное повреждение получил в матче чемпионата Англии
Об этом Зинченко написал в Instagram.
"Спасибо всем за вашу поддержку и сообщения. Моя травма не такая серьезная. Я вернусь еще сильнее", - заявил игрок сборной Украины.
По данным Manchester Evening News , в украинца растяжение задней поверхности бедра, что требует почти двухнедельного восстановления. Издание считает, что Зинченко пропустит полуфинал Кубка Англии с "Брайтоном" (6 апреля), матч против "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов (9 апреля) и игру АПЛ с "Кристал Пэлас" (14 апреля).
- Напомним, украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил повреждение 3 апреля в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Кардиффом".
- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении украинца Александра Зинченко.
- Перед матчем с "Кардиффом" украинского футболиста Александра Зинченко назвали лучшим защитником английского "Манчестер Сити".
- 30 марта украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Фулхэм" и получить седьмую подряд победу в чемпионате Англии.
- 2 апреля стало известно, что конкурента украинца Александра Зинченко за место левого защитника "Манчестер Сити" Бенжамен Мэнди заметили накануне игры в ночном клубе .
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