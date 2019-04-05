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Зидан пытается удержать звезду "Реала" невероятной зарплатой


фото: AS
"Реал" готов платить французском защитнику Рафаэлю Варану 9 млн евро в год

Об этом сообщает AS .

По информации издания, в "Реале", по настоянию главного тренера Зинедина Зидана, изучают возможность подписания нового контракта с 25-летним игроком с увеличением его зарплаты до 9 млн евро в год. По действующему соглашению с мадридцами, которая рассчитана до лета 2022 года, француз получает 6 млн евро в год.

В "Реал" Варан перешел летом 2011 года из французского "Ланса". Его трансфер обошелся мадридцам 10 млн евро.

К футболисту проявляют интерес французский ПСЖ, итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед", а сам Варан решил сменить команду.

В нынешнем сезоне Варан сыграл в составе "Реала" 36 матчей и забил 2 мяча.

 

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