Зидан пытается удержать звезду "Реала" невероятной зарплатой

5 апреля, 2019, 13:17

"Реал" готов платить французском защитнику Рафаэлю Варану 9 млн евро в год

Об этом сообщает AS .

По информации издания, в "Реале", по настоянию главного тренера Зинедина Зидана, изучают возможность подписания нового контракта с 25-летним игроком с увеличением его зарплаты до 9 млн евро в год. По действующему соглашению с мадридцами, которая рассчитана до лета 2022 года, француз получает 6 млн евро в год.

В "Реал" Варан перешел летом 2011 года из французского "Ланса". Его трансфер обошелся мадридцам 10 млн евро.

К футболисту проявляют интерес французский ПСЖ, итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед", а сам Варан решил сменить команду.

В нынешнем сезоне Варан сыграл в составе "Реала" 36 матчей и забил 2 мяча.