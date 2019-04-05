Зидан пытается удержать звезду "Реала" невероятной зарплатой
5 апреля, 2019, 13:17
"Реал" готов платить французском защитнику Рафаэлю Варану 9 млн евро в год
Об этом сообщает AS .
По информации издания, в "Реале", по настоянию главного тренера Зинедина Зидана, изучают возможность подписания нового контракта с 25-летним игроком с увеличением его зарплаты до 9 млн евро в год. По действующему соглашению с мадридцами, которая рассчитана до лета 2022 года, француз получает 6 млн евро в год.
В "Реал" Варан перешел летом 2011 года из французского "Ланса". Его трансфер обошелся мадридцам 10 млн евро.
К футболисту проявляют интерес французский ПСЖ, итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед", а сам Варан решил сменить команду.
В нынешнем сезоне Варан сыграл в составе "Реала" 36 матчей и забил 2 мяча.
- 19 марта стало известно, что французский футболист "Реала" Рафаэль Варан намерен летом покинуть мадридский клуб .
- "Реал" хочет удержать французского защитника Рафаэля Варана и просит за него 500 млн евро .
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-