Знаменитый российский теннисист призвал соотечественников отцепиться от Украины
Об этом легендарный российский теннисист написал в своем Twitter.
"Друзья! Отстаньте от соседнего государства Прошу вас еще раз об этом. Они ничего плохого нам (россияне) не сделали. То, что сейчас там происходит - сугубо их внутренние дела. Поймите же вы это наконец! Не давайте зомбоящику терроризировать ваш мозг" , - написал Евгений Кафельников.
Кафельников является самым титулованным российским теннисистом, он выиграл 26 турниров ATP в одиночном и 27 турниров в парном разрядах. Является чемпионом и финалистом Australian Open в одиночном разряде, чемпионом "Ролан Гаррос" в одиночном разряде, 3-кратным чемпионом "Ролан Гаррос" в парном разряде и победителем US Open в парном разряде.
Друзья! Отстаньте от соседски государства! Прошу вас ещё раз об этом. Они ничего плохого нам (россияне) не сделали. То, что сейчас там происходит, это сугубо их внутренние дела-Поймите же вы это наконец !!!!!!! Не давайте зомбоящику терроризировать ваш мозг.- Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 4 апреля 2019 г.
- Дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова Олеся призналась, что ненавидит Россию .
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