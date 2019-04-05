Знаменитый российский теннисист призвал соотечественников отцепиться от Украины

5 апреля, 2019, 09:57

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников обратился к россиянам с просьбой не лезть во внутренние дела Украины

Об этом легендарный российский теннисист написал в своем Twitter.

"Друзья! Отстаньте от соседнего государства Прошу вас еще раз об этом. Они ничего плохого нам (россияне) не сделали. То, что сейчас там происходит - сугубо их внутренние дела. Поймите же вы это наконец! Не давайте зомбоящику терроризировать ваш мозг" , - написал Евгений Кафельников.

Кафельников является самым титулованным российским теннисистом, он выиграл 26 турниров ATP в одиночном и 27 турниров в парном разрядах. Является чемпионом и финалистом Australian Open в одиночном разряде, чемпионом "Ролан Гаррос" в одиночном разряде, 3-кратным чемпионом "Ролан Гаррос" в парном разряде и победителем US Open в парном разряде.