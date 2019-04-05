Закон не предусматривает "хорошее" владение украинским языком кандидатом в президенты, - ЦИК

5 апреля, 2019, 13:36

Закон Украины не предусматривает, что кандидаты на пост главы государства должны "хорошо" владеть украинским языком

Сказал заместитель председателя ЦИК Украины Евгений Радченко, передает Интерфакс-Украина.

Он сказал, что закон Украины "О выборах президента" не предусматривает, что кандидаты на пост главы государства должны "хорошо" владеть украинским языком, а указывает как необходимое требование к ним владение государственным языком.

"Законом не предусмотрено, что кандидат "хорошо" владеет украинским языком. Конституция предусматривает обязательное владение (украинским языком - ред.)", - пояснил Радченко.

По его словам, никаким законом не предусмотрено каких-либо экзаменов или другие процедуры для определения того, владеет ли кандидат государственном языком "должным образом" или "хорошо".

Радченко также отметил, что документы, которые подавали кандидаты для своей регистрации на выборах президента, были изложены на государственном украинском языке, и ЦИК принимала это во внимание.