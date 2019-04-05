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За три месяца года спрос на электрокары среди украинцев вырос на 71%


фото: technologyreview
За январь-март 2019 года украинский парк электромобилей пополнился на 1276 авто, что на 71% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

При этом большую часть (91%) первичного рынка автомобилей, работающих исключительно на электротяге, сформировали машины, бывшие в употреблении - 1164 шт.

Топ-5 электрокаров на украинском рынке с января по март:

  • Nissan Leaf - 678 авто
  • Tesla Model S - 107 авто
  • BMW - 87 электрокаров
  • Renault Zoe - 66 автомобилей
  • FIAT 500e - 60 автомобилей

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