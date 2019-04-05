За три месяца года спрос на электрокары среди украинцев вырос на 71%
5 апреля, 2019, 15:53
За январь-март 2019 года украинский парк электромобилей пополнился на 1276 авто, что на 71% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".
При этом большую часть (91%) первичного рынка автомобилей, работающих исключительно на электротяге, сформировали машины, бывшие в употреблении - 1164 шт.
Топ-5 электрокаров на украинском рынке с января по март:
- Nissan Leaf - 678 авто
- Tesla Model S - 107 авто
- BMW - 87 электрокаров
- Renault Zoe - 66 автомобилей
- FIAT 500e - 60 автомобилей
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- Напомним, в 2018 году украинцы купили электрокаров почти вдвое больше, чем в 2017 году.
- В январе 2019 года в Украине поставили на учет 441 электромобиль, что в 2,3 раза больше чем в январе 2018 года.
- К концу 2022 будет действовать норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.
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