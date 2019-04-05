//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Итальянские правые выдвинут кандидатом в Европарламент правнука Муссолини

Правая партия "Братья Италии" на майских выборах в Европарламент выдвинет кандидатом Кайо Джулио Чезаре Муссолини - правнука фашистского диктатора Бенито Муссолини

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я делюсь своими идеями о восстановлении суверенитета, защите нашей страны и семьи. Почему следует тратить 100 евро на мигрантов, а не на орехи для пенсионеров?" - сказал Муссолини.

Кайо Джулио Чезаре Муссолини ранее служил подводником Военно-морского флота Италии и работал представителем по Ближнему Востоку большой итальянской оборонной компании. Участвовать в выборах в Европарламент он будет впервые.

"Братья Италии" на парламентских выборах в 2018 году проводили кампанию вместе с партией "Лига" Маттео Сальвини.

Диктатор Бенито "Дуче" Муссолини несмотря на союз с Адольфом Гитлером до сих пор популярен среди многих итальянцев, которые считают, что он модернизировал страну до сотрудничества с нацистским фюрером.

"Было много хороших вещей и ошибок. Поддержка Тони Блэром войны в Ираке была преступлением, но британцы не нападают на него каждый день за это", - заявляет правнук диктатора.

Кайо Джулио Чезаре Муссолини - не единственный потомок диктатора в рядах "Братьев Италии": внучка диктатора Рашель Муссолини является римским советником, ее сводная сестра Алессандра Муссолини является членом Европарламента от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать