Ясно, но может быть прохладно. Погода на 5 апреля
5 апреля, 2019, 06:31
Погода в Украине 5 апреля будет ясной, однако в некоторых районах усилится ветер и будут дожди
Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
По информации синоптика, в западных областях юго-западный ветер усилится до 15-18 м / с.
На Волыни и Ровенской области, а вечером и в Житомирской области есть вероятность локальных дождей. На остальной территории осадков не ожидается.
Днем воздух прогреется до +10 +15 градусов. В Сумской и Харьковской областях будет холоднее, от +8 до +12.
В Киеве 5 апреля без осадков, от +10 до +12 градусов.
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