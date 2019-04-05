Ясно, но может быть прохладно. Погода на 5 апреля

5 апреля, 2019, 06:31

Погода в Украине 5 апреля будет ясной, однако в некоторых районах усилится ветер и будут дожди

Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По информации синоптика, в западных областях юго-западный ветер усилится до 15-18 м / с.

На Волыни и Ровенской области, а вечером и в Житомирской области есть вероятность локальных дождей. На остальной территории осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до +10 +15 градусов. В Сумской и Харьковской областях будет холоднее, от +8 до +12.

В Киеве 5 апреля без осадков, от +10 до +12 градусов.