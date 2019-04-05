//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Испании продают села по цене квартиры в Киеве

В Испании заброшенные поселки, жители которых переехали в большие города, выставляют на продажу с целью вдохнуть в них новую жизнь

Об этом сообщает Platfor.ma, передает Новое время.

Цены начинаются от $96 тыс. Иностранцы-авантюристы и предприимчивые испанцы решают проблему сел-призраков, покупая их по выгодным ценам. Агентство недвижимости Aldeas Abandonadas в прошлом году уже продало около 40 поселков - при этом 90% сделок заключили с иностранными покупателями.

По словам основательницы Aldeas Abandonadas Эльвиры Фафиан, в Испании около 1,5 тісяч заброшенных деревень и их количество продолжает расти. Большинство населения не может себе позволить поддерживать свою собственность в надлежащем состоянии. Дело в том, что в стране происходит отток молодежи в крупные города, а уровень рождаемости один из самых низких в Европе.

Для правительства премьер-министра Педро Санчеса, который сделал снижение сельской депопуляции ключевым вопросом своей политики, такие усилия могут помочь остановить опустошение сельской местности, прежде чем она станет кризисной территорией.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

5 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать