В Испании продают села по цене квартиры в Киеве

5 апреля, 2019, 18:49

В Испании заброшенные поселки, жители которых переехали в большие города, выставляют на продажу с целью вдохнуть в них новую жизнь

Об этом сообщает Platfor.ma, передает Новое время.

Цены начинаются от $96 тыс. Иностранцы-авантюристы и предприимчивые испанцы решают проблему сел-призраков, покупая их по выгодным ценам. Агентство недвижимости Aldeas Abandonadas в прошлом году уже продало около 40 поселков - при этом 90% сделок заключили с иностранными покупателями.

По словам основательницы Aldeas Abandonadas Эльвиры Фафиан, в Испании около 1,5 тісяч заброшенных деревень и их количество продолжает расти. Большинство населения не может себе позволить поддерживать свою собственность в надлежащем состоянии. Дело в том, что в стране происходит отток молодежи в крупные города, а уровень рождаемости один из самых низких в Европе.

Для правительства премьер-министра Педро Санчеса, который сделал снижение сельской депопуляции ключевым вопросом своей политики, такие усилия могут помочь остановить опустошение сельской местности, прежде чем она станет кризисной территорией.