В Ужгороде мужчина торговал на улице гранатометом

5 апреля, 2019, 22:03

В Ужгороде задержали мужчину, который пытался на улице продать ручной противотанковый гранатомет

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

"Да, правоохранителями задокументировано, как 35-летний житель Ужгорода попытался сбыть ручной противотанковый гранатомет на одной из улиц г.Ужгорода. Также во время обыска у мужчины изъята граната Ф-1. Изъятое оружие направили на проведение соответствующей экспертизы", - сообщают правоохранители.

На данный момент продолжаются первоочередные следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием.