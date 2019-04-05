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В Ужгороде мужчина торговал на улице гранатометом

В Ужгороде задержали мужчину, который пытался на улице продать ручной противотанковый гранатомет

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

"Да, правоохранителями задокументировано, как 35-летний житель Ужгорода попытался сбыть ручной противотанковый гранатомет на одной из улиц г.Ужгорода. Также во время обыска у мужчины изъята граната Ф-1. Изъятое оружие направили на проведение соответствующей экспертизы", - сообщают правоохранители.

На данный момент продолжаются первоочередные следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием.

 

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