В США на военно-морской базе произошла стрельба: есть погибшие
5 апреля, 2019, 17:32
На базе военно-морской авиации Oceana в американском городе Вирджиния-Бич произошла перестрелка, есть один погибший и один пострадавший
Об этом сообщает NBC News.
Из-за инцидента все входы на базу были заблокированы, заявили в аварийных службах региона.
Раньше, 26 марта, в США, на севере Сиэтла, штат Вашингтон, неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате чего два человека были убиты и двое получили ранения.
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