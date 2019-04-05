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В США на военно-морской базе произошла стрельба: есть погибшие


фото: ap
На базе военно-морской авиации Oceana в американском городе Вирджиния-Бич произошла перестрелка, есть один погибший и один пострадавший

Об этом сообщает NBC News.

Из-за инцидента все входы на базу были заблокированы, заявили в аварийных службах региона.

Раньше, 26 марта, в США, на севере Сиэтла, штат Вашингтон, неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате чего два человека были убиты и двое получили ранения.

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