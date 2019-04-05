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В Сенате США предложили стратегию поддержки Украины

Председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф предложил стратегию дальнейшей поддержки Украины

Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

"Учитывая увеличение российской угрозы и последние события, связанные с дерзким захватом Россией украинских моряков и кораблей, председатель Комитета по вооруженным силам Сената США призывает рассмотреть возможные пути помощи Украине в улучшении морской и противовоздушной обороны, усилить финансирование Инициативы по безопасности помощи Украине и программ Госдепартамента по безопасности помощи о предоставлении военного летального оружия, увеличить санкционное давление, усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе", - говорится в сообщении

Кроме того, американский политик обращается к европейским странам с тем, чтобы скоординировать возможности союзников и запретить российским торговым судам входить в их порты и поддержать отмену проекта "Северный поток-2".

 

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