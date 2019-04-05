В Риге отстранили от должности мэра с русскоязычной партии

5 апреля, 2019, 08:46

Лидера русскоязычной партии "Согласие" Нила Ушакова отстранили от должности мэра Риги за нарушения в связи с делом о коррупции в муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme

Об этом сообщает DW .

Соответствующее решение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце опубликованное в ночь на пятницу, 5 апреля.

Среди причин увольнения - нецелевое расходование средств и ненадлежащее исполнение обязанностей по надзору за закупками Rigas Satiksme. В течение 30 дней Ушаков может обжаловать решение министра в суде. Ранее мэр Риги заявлял о намерении обжаловать свое отстранение, если оно произойдет.

В 2018 году в Латвии было начато расследование дела о коррупции в муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. В этом деле были задержаны несколько высокопоставленных сотрудников компании, пять членов правления подали в отставку. Со своей должности ранее также пошел вице-мэр Риги Андрис Америкс.

30 января сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в кабинете Нила Ушакова, а также у него дома. После обысков он заявил, что не собирается уходить со своего поста.

Оппозиция в рижском парламенте инициировала вотум недоверия к Ушакова, но не смогла собрать необходимое количество голосов.