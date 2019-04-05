В России оштрафовали Twitter
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
"Суд постановил: признать юридическое лицо Twitter, Inc. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ (" Непредставление сведений (информации)" и назначить ему наказание в виде штрафа в размере три тысячи рублей", - цитируют решение судьи участка № 422 Антона Козырева.
Согласно информации издания, закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ вступил в силу в России 1 сентября 2015. С тех пор любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.
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