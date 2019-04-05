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В прифронтовой Волновахе открыли обновленный Центр предоставления админуслуг

В Донецкой области, в городе Волноваха открыли обновленный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ)

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

Отмечается, что сделали капитальный ремонт помещения, расширили количество услуг подстроили работу Центра к современным стандартам и требованиям (электронная очередь, повышение качества предоставления услуг, увеличение пропускной способности в течение дня, прозрачный офис, безбарьерность т.д.)

В обновленном ЦНАП люди смогут получить 143 админуслуги, в частности:

  • оформить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты
  • и биометрический для выезда за границу.

Но основные услуги - это

  • регистрация бизнеса юридических и физических лиц,
  • регистрация земли и другой недвижимости,
  • выдача справок из Государственного земельного кадастра
  • и выдача справок для многодетных семей.

Для людей с инвалидностью здесь есть пандусы и специально оборудованные санузлы. Для детей обустроили комнату, чтобы они могли развлечься, пока родители заняты делами.

Также можно воспользоваться очками, если свои забыли дома.

"Теперь здесь есть прозрачный офис, электронная очередь, детская комната, пандусы и специально оборудованные санузлы для людей с инвалидностью. Все для удобства и комфорта людей", - отметил Парцхаладзе.

 

 

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