В Польше 79,5% учителей с понедельника начинают бессрочную забастовку

5 апреля, 2019, 23:08

С понедельника, 8 апреля, в Польше педагоги школ и детсадов начинают бессрочную забастовку из-за отсутствия договоренности с правительством об увеличении зарплат

Об этом сообщили Профсоюз польских учителей и Форум профсоюзов, передает "Польское радио".

Утром 5 апреля в Центре общественного партнерства "Диалог" вице-премьер Шидло предложила учителям уже обнародованный ранее план из 5 пунктов и так называемый общественный договор, в котором предусмотрено увеличение рабочего времени учителей "у доски" с 18 до 22 или 24 часов в неделю до 2023 года. В то же время, согласно этому плану, должна расти и зарплата.

По словам Шидло, Профсоюз польских учителей и Форум профсоюзов не отказались от предложения.

"Смысл общественного контракта для учителей - это изменение рабочего времени и, одновременно, увеличение заработной платы", - заявила Шидло.

Однакко лидер профсоюза польских учителей Славомир Броняж заявил, что пока причин отказываться от забастовки в возглавляемой им организации не видят.

"Нет никаких обстоятельств, никаких предпосылок, которые давали бы нам основания говорить о прекращении забастовки, запланированной на понедельник", - сказал Броняж.

В то же время лидер образовательной профсоюза "Солидарность" Рышард Прокса раскритиковал предложение правительства.

"Это принесет многочисленные увольнения работников и на это мы, безусловно, не согласимся", - сказал прокси.

При этом председатель Совета общественного диалога Дорота Гадрияс отметила, что готова продолжить переговоры в воскресенье в 18:00 в случае согласия сторон.

Ранее Славомир Броняж заявлял, что принять участие в забастовке готовы 79,5% школ и детсадов.