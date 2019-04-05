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В ОБСЕ обеспокоены реакцией Роскомнадзора на надпись "Путин п *** р"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу требования Роскомнадзора удалить новости о граффити на здании УМВД в Ярославле с надписью "Путин п *** р"
Об этом Дезир написал на своей странице в Twitter .

"Я обеспокоен тем, что Роскомнадзор призывает средства массовой информации в Ярославле в России -" Яркуб "и 76.ru - удалить сообщение о граффити, где упоминалось имя президента, на основе закона, который запрещает неуважение к государственным органам власти", - говорится в сообщении.

Ранее Дезир осудил принятие в России законов о запрете распространения фейковых новостей и преследования за явные образы представителей власти в СМИ и интернете. По его словам, эти законы "предусматривают широкие ограничения и цензуру в отношении интернет-журналистики и свободы слова в интернете".

Как сообщают российские СМИ, в ночь на 31 марта на фасаде здания областного УМВД в Ярославле появилось граффити с надписью "Путин п *** р" , о чем написали некоторые местные издания.

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским изданиям с требованием удалить новости о дерзком граффити о Путине, таким образом впервые применив недавно принятый закон о неуважении к власти.

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