В непризнанной Абхазии будут казнить за распространение наркотиков

5 апреля, 2019, 22:59

Парламент непризнанной республики Абхазия поддержал законопроект, предусматривающий смертную казнь за распространение наркотиков

Об этом сообщают российские СМИ.

Документ также исключает возможность помилования осужденных по этой статье. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее в Саудовской Аравии за торговлю наркотиками были казнены четыре человека.