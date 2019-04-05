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В непризнанной Абхазии будут казнить за распространение наркотиков

Парламент непризнанной республики Абхазия поддержал законопроект, предусматривающий смертную казнь за распространение наркотиков

Об этом сообщают российские СМИ.

Документ также исключает возможность помилования осужденных по этой статье. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее в Саудовской Аравии за торговлю наркотиками были казнены четыре человека.

 

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