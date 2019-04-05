В непризнанной Абхазии будут казнить за распространение наркотиков
5 апреля, 2019, 22:59
Парламент непризнанной республики Абхазия поддержал законопроект, предусматривающий смертную казнь за распространение наркотиков
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