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В Мининфраструктуры планируют до 2030 года "искоренить" маршрутки

В Украине планируют заменить пассажирские маршрутки на неопланы и их аналоги до 2030 года

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал во время совместного брифинга с автоперевозчиками, сообщает Укринформ.

"До 2030 года на автодорогах Украины должны быть Неопланы или их аналоги - никаких маршруток", - сказал министр.

Омелян перед брифингом провел встречу с представителями автотранспортных компаний сферы внутренних автобусных перевозок. Так, во встрече приняли участие руководители компаний "Гюнсел", "Автолюкс", "Зеленый слон", "А.Т.Н.". Также они представили автобусы, уже работающие на рынке внутренних перевозок, в дворике Министерства инфраструктуры.

Глава ведомства подчеркнул, что Мининфраструктуры хочет повторить "эффект авиации" и в железнодорожной, и в автобусной сферах.

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