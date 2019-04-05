В Мининфраструктуры планируют до 2030 года "искоренить" маршрутки

5 апреля, 2019, 21:11

В Украине планируют заменить пассажирские маршрутки на неопланы и их аналоги до 2030 года

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал во время совместного брифинга с автоперевозчиками, сообщает Укринформ.

"До 2030 года на автодорогах Украины должны быть Неопланы или их аналоги - никаких маршруток", - сказал министр.

Омелян перед брифингом провел встречу с представителями автотранспортных компаний сферы внутренних автобусных перевозок. Так, во встрече приняли участие руководители компаний "Гюнсел", "Автолюкс", "Зеленый слон", "А.Т.Н.". Также они представили автобусы, уже работающие на рынке внутренних перевозок, в дворике Министерства инфраструктуры.

Глава ведомства подчеркнул, что Мининфраструктуры хочет повторить "эффект авиации" и в железнодорожной, и в автобусной сферах.