В киевском "Сильпо" мужчина одним ударом убил покупателя
5 апреля, 2019, 13:47
В супермаркете "Сильпо", расположенном в Киеве на улице Калнышевского, 2, во время ссоры один покупатель убил другого
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook .
У отдела хлебобулочных изделий, где изготавливают пиццу, между двумя мужчинами возникла перепалка. Потом один из них нанес другому резкий удар в голову, говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший умер.
По данным полиции, жертвой агрессивного покупателя оказался уроженец Сумской области 1986 года рождения. Сейчас нападающего ищут правоохранители изъяли видео с камер наблюдения супермаркета.
Нападающий: на вид молодой, имеет рост 170 см, был в капюшоне и кепке, жилетке с толстыми белыми шнурками на капюшоне. Если кто-то узнал преступника, просят сообщить на линию 102 или в Оболонский отдел полиции.
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