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В Киеве водителя одной из пиццерий нашли мертвым за рулем

В Деснянском районе прохожие нашли мертвого человека в машине одной из пиццерий

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Отмечается, что прохожие обратили внимание на задымление авто, когда же подошли ближе - увидели мертвого водителя.

На место вызова прибыли медики, констатировавшие смерть. Коллеги рассказали, что 54-летний мужчина работал водителем в одной из пиццерий столицы и утром был бодрым, на здоровье не жаловался.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Следствие установит причину смерти.

 

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