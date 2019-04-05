В Киеве водителя одной из пиццерий нашли мертвым за рулем

5 апреля, 2019, 16:16

В Деснянском районе прохожие нашли мертвого человека в машине одной из пиццерий

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Отмечается, что прохожие обратили внимание на задымление авто, когда же подошли ближе - увидели мертвого водителя.

На место вызова прибыли медики, констатировавшие смерть. Коллеги рассказали, что 54-летний мужчина работал водителем в одной из пиццерий столицы и утром был бодрым, на здоровье не жаловался.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Следствие установит причину смерти.