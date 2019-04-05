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В Киеве мотоцикл врезался в авто, двое пострадавших

В пятницу, 5 апреля, в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием мотоцикла KTM и автомобиля Honda

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

По словам свидетелей происшествия, автомобиль внезапно перестроился перед мотоциклом. Мотоциклист пытался избежать столкновения, но все же ударил заднюю часть авто.

В результате аварии водителя мотоцикла и пассажирку авто госпитализировали. По предварительному диагнозу, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

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