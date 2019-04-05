В Греции мигранты перекрыли железнодорожные пути и бросали камни в полицию

"Греческая полиция столкнулась с сотнями мигрантов, собравшихся у северного города Салоники, надеясь попасть в Северную Македонию", - говорится в сообщении.

Столкновения произошли в лагере для мигрантов "Диабата" после распространения в соцсетях слухов о том, что для мигрантов будет открыта граница.

Местные СМИ утверждают, что десятки мигрантов перекрыли и пути на станции "Лариса" в Афинах, вызвав приостановку железнодорожного сообщения. Там также пришлось вмешиваться полиции.

Отмечается, что некоторые мигранты из лагеря "Диабата" бросали палки и камни в полицию, которая ответила им слезоточивым газом.

Греческие СМИ описывают как причину стычек "фейковые новости", в частности, историю в Facebook об организации пересечения границы с Северной Македонией.