В Днипре со стрельбой ловили нарушителей, которые наехали на патрульного

5 апреля, 2019, 16:13

В ночь на 5 апреля в Днипре патрульные устроили погоню с применением табельного оружия

Об этом сообщает Информатор.

Во время патрулирования инспекторы заметили мужчин, которые пытались завладеть автомобилем Toyota. Патрульные пытались задержать злоумышленников, но те попытались скрыться на автомобиле Hyundai и повредили служебную машину.

Отмечается, что служебные авто Mitsubishi и Toyota пытались заблокировать движение, но водитель Hyundai не остановился. Он повредил полицейскую машину и наехал на патрульного.

После этого правоохранители приняли решение применить табельное оружие.

Неизвестным удалось скрыться, их автомобиль нашли неподалеку.