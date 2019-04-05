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В Днипре со стрельбой ловили нарушителей, которые наехали на патрульного


фото: dp.informator
В ночь на 5 апреля в Днипре патрульные устроили погоню с применением табельного оружия

Об этом сообщает Информатор.

Во время патрулирования инспекторы заметили мужчин, которые пытались завладеть автомобилем Toyota. Патрульные пытались задержать злоумышленников, но те попытались скрыться на автомобиле Hyundai и повредили служебную машину.

Отмечается, что служебные авто Mitsubishi и Toyota пытались заблокировать движение, но водитель Hyundai не остановился. Он повредил полицейскую машину и наехал на патрульного.

После этого правоохранители приняли решение применить табельное оружие.

Неизвестным удалось скрыться, их автомобиль нашли неподалеку.

 

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