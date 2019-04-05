В Днипре со стрельбой ловили нарушителей, которые наехали на патрульного
5 апреля, 2019, 16:13
В ночь на 5 апреля в Днипре патрульные устроили погоню с применением табельного оружия
Об этом сообщает Информатор.
Во время патрулирования инспекторы заметили мужчин, которые пытались завладеть автомобилем Toyota. Патрульные пытались задержать злоумышленников, но те попытались скрыться на автомобиле Hyundai и повредили служебную машину.
Отмечается, что служебные авто Mitsubishi и Toyota пытались заблокировать движение, но водитель Hyundai не остановился. Он повредил полицейскую машину и наехал на патрульного.
После этого правоохранители приняли решение применить табельное оружие.
Неизвестным удалось скрыться, их автомобиль нашли неподалеку.
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